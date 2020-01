Le prime due della Serie B si contendono Ranieri. Lovisa: “Siamo ottimisti”

“Il nostro interesse per Luca Ranieri è vero e serio”. Lo ha detto il ds del Pordenone Matteo Lovisa al Gazzettino, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. “È un ragazzo che ci piace molto e cercheremo di prenderlo durante questo mercato di gennaio. Sicuramente arriverebbe in prestito. Vogliamo offrire alla Fiorentina un accordo almeno fino a giugno, siamo ottimisti” ha detto. Il Pordenone è attualmente secondo in Serie B alle spalle di un Benevento lanciatissimo (CLASSIFICA), ma gli stessi sanniti guardano al difensore viola classe ’99: “L’idea è quella di prendere un giocatore che completi la difesa sulla parte sinistra, possibilmente. Luca Ranieri della Fiorentina? Abbiamo la mente aperta” ha detto il ds Pasquale Foggia.