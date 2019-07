Le cessioni in vista: per Hugo è quasi fatta, Dabo e Venuti sono in attesa

Il lavoro per Daniele Pradè inizia ad entrare nella fase calda, caldissima. Il d.s. viola, supportato da tutta l’area tecnica dirigenziale, deve continuare a lavorare su due strade parallele: iniziare a portare nomi utili per la squadra titolare e proseguire nell’opera di snellimento della rosa. In uscita, ci sono sicuramente tre pedine: Vitor Hugo, Bryan Dabo e Lorenzo Venuti. Se per il centrale brasiliano manca, in pratica, solo l’ufficialità del suo ritorno in patria, col Palmeiras pronto ad acquisire il suo cartellino per 5,5 milioni, la situazione legata agli altri due è qualche passo indietro. Il centrocampista francese stanotte contro l’Arsenal era in tribuna: su di lui è piombato pesantemente l’Olympiacos, che però lo vuole soltanto in prestito. Magari la situazione si sbloccherà col ritorno in Italia dei viola: di certo c’è che Dabo partirà. Anche per Venuti l’opportunità-Lecce dovrebbe concretizzarsi col rientro della comitiva nel Belpaese, specie se a breve arriverà a Firenze Pol Lirola.