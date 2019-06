Lazzari verso la Lazio. Torna Badelj?

Nei giorni scorsi Manuel Lazzari (SCHEDA TECNICA) è stato accostato alla Fiorentina. Come scrive, però, La Nazione, sull’esterno della Spal il ritorno di fiamma della Lazio risulterebbe decisivo. Nel frattempo con i biancocelesti il club viola avrebbe intenzione di tentare la strada di un ritorno che di sicuro fa piacere all’allenatore e ai tifosi: Milan Badelj. Il centrocampista potrebbe tornare a Firenze in prestito con un diritto di riscatto da far eventualmente valere nel giugno del 2020.