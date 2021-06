Lazio, Radu rinnova ma si cerca un difensore: idea Pezzella

Sarri si guarda intorno e pensa al capitano viola: la Lazio ha bisogno di difensori

Sky Sport fa il punto del mercato in casa Lazio: nonostante sia stato raggiunto l'accordo con Stefan Radu per il rinnovo, quando il centrale sembrava destinato a seguire Mister Inzaghi all'Inter, i biancocelesti si guardano intorno alla ricerca di un altro difensore. Secondo l'emittente, il profilo giusto potrebbe essere quello di German Pezzella, non intenzionato a rinnovare e in uscita dalla Fiorentina.