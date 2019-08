Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Milan ed Atalanta avrebbero trovato un accordo economico per il passaggio di Diego Laxalt (La Scheda) in nerazzurro. Gasperini stima molto il giocatore che ritiene perfetto per i suoi schemi di gioco. Sfuma così per la Fiorentina una delle alternative tecniche a Biraghi, sempre più vicino all’Inter.