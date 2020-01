L’Atalanta apre allo scambio Bonifazi-Barrow, il difensore si allontana. Zaza…

La Fiorentina può restare fuori dal discorso per Kevin Bonifazi (SCHEDA). Il Torino infatti avrebbe inserito il difensore nella trattativa per portare in granata Musa Barrow, giovane attaccante dell’Atalanta. I bergamaschi potrebbero dare l’assenso alla trattativa per la cessione del classe ’98, che libererebbe un posto per la cessione di Zaza sul quale c’è anche la Fiorentina. La prima offerta da 10 milioni non è stata presa in considerazione, mentre il Besiktas è pronto a ricoprirlo d’oro.