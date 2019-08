L’analisi di Nassi: “Ribery? Ho perso il sonno: mi ricorda Socrates e Gentile”

L’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi ha trattato il tema dell’arrivo di Ribery a Tuttomercatoweb.com:

Se si ama la Fiorentina non si può accettare sempre quanto avviene, altrimenti non si andrebbe avanti. Credo si debba evidenziare ciò che non va per correggere il tiro e avvicinarci a chi è partito in largo anticipo. E’ per questo che ho perso il sonno quando ho letto che interessava il 36enne Ribéry. Ho rivisto un film girato nell”84. A Firenze arrivarono il 31enne Socrates e il 32enne Gentile. La città impazzì. Fu battuto il record degli abbonamenti. Ma il primo era un grande ex calciatore e il secondo in parabola discendente. Altrimenti la Juventus l’avrebbe tenuto. L’anno dopo il Dottore, che aveva un contratto da 1,8 miliardi, tornò in Brasile e Claudio fu la riserva di Contratto e Passarella. Da chi partì la viola, dilaniata da faide interne, per ricostruire? Da Berti, anni 18, Baggio 18, Onorati 19, Pellegrini 19, Carobbi 21 e Battistini 22. Alla fine del campionato la squadra raggiunse il quarto posto e l’Europa, oltre alla semifinale di Coppa Italia. Per fare l’interesse dei tifosi devi andare contro le loro convinzioni. E’ la risposta all’acquisto di Ribéry. Ma Ancelotti, due anni or sono, non è stato esonerato dal Bayern Monaco per aver messo in panca una vecchia guardia in fase calante? Se dopo due anni Uli Hoeness e Rummenigge decidono di chiudere il rapporto con Ribéry e Robben, significa che l’età non perdona. Non bisognerebbe avvertire Commisso e Barone che la Serie A non è l’MLS? E’ già arrivato il 32enne Boateng, quando il compito era ricostruire una squadra che si era salvata all’ultima giornata.