L’allenatore del Basilea ha sperato fino all’ultimo che Cabral restasse

Ieri Cabral si è allenato con la sua squadra, ma a pochi minuti dalla fine della seduta è decollata la trattativa con la Fiorentina

Perdere un bomber a metà stagione non è semplice. Lo sa bene Vincenzo Italiano, così come il suo collega al Basilea Patrick Frame. Secondo quanto riporta blick.ch, il tecnico della squadra svizzera ha sperato fino all'ultimo che Arthur Cabral restasse in rossoblù.