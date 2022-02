L’agente di Zaniolo: “Rinnovo di contratto con la Roma? Nessuna trattativa”

L'ex viola andrà in scadenza tra due anni: stanno per iniziare le grandi manovre

Una storia già vista? A Firenze, del resto, lo sappiamo bene. Quando la scadenza del contratto si avvicina ed il giocatore, magari tramite il suo procuratore, inizia a puntare i piedi relativamente ad un eventuale rinnovo, spesso non si ha il lieto fine. Il nuovo caso di questo tipo in Italia rischia di diventare quello che vede come protagonisti Nicolò Zaniolo e la Roma. Il contratto dell'ex viola scadrà il 30 giugno 2024 ma per ora di prolungamento non se ne parla. Come ha fatto capire il suo procuratore, Claudio Vigorelli, al Corriere dello Sport: "Al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa, il mio assistito pensa esclusivamente al campo, al bene della squadra e ad un eventuale Mondiale con la maglia azzurra". Si parla già di un forte interesse della Juve nei confronti di Zaniolo.