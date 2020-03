Lafont nel mirino del Real Madrid. Che crescita sul piano fisico!

La Nazione si concentra su Alban Lafont, in prestito biennale dalla Fiorentina al Nantes con controriscatto da parte del club viola. In Ligue 1 ha collezionato 28 presenze e subìto 29 gol e ha tenuto per ben dieci volte la porta inviolata. Il portiere è entrato nel mirino del Real Madrid, alla ricerca di un estremo difensore in grado di fare concorrenza a Courtois. La Fiorentina per il momento attende di capire che sviluppi ci saranno, anche perché non è stata direttamente contattata dal Real. Né, per la verità, il club viola si è preoccupato più di tanto di seguire la stagione di Lafont, che da quando ha lasciato Firenze non ha più avuto alcun tipo di rapporto con la società di viale Fanti. Chi invece pare stia tessendo la tela attorno al portierino è Fali Ramadani: il manager (che non figura in modo esplicito come procuratore dell’ex gigliato, assistito in realtà dalla sorella, avvocato fiscalista) dal febbraio 2019 si è assunto l’impegno di supervisionare per la famiglia del ventunenne ogni situazione di mercato che comporti un trasferimento in Europa e già un anno fa. Intanto pare che Lafont abbia fatto progressi sotto l’aspetto fisico, aumentando la propria massa muscolare di 5 kg e persino l’altezza di 3 cm (adesso è alto 1,96m).