Lafont: “Il ritorno a Firenze? Un’opzione ma non il mio obiettivo”

In prestito per due stagioni all’FC Nantes con opzione di acquisto, Alban Lafont non dovrebbe restare ancora nella città dei Duchi. Il portiere 22enne sotto contratto con la Fiorentina fino al giugno 2024 potrebbe restare al Nantes se la società francese pagasse l’opzione di acquisto stimata in 7 milioni di euro. Ma con la crisi che colpisce le finanze del club e le turbolenze interne, il futuro di Lafont potrebbe essere lontano dal Nantes. “Non so ancora cosa succederà. Discuteremo con la dirigenza dell’FC Nantes e le persone che si prendono cura di me a tempo debito “, ha confidato in una conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’OL. “Italia? Rimane un’opzione visto che appartengo ancora alla Fiorentina. Ma non è un obiettivo – si legge su www.foot-sur7.fr -. Dovremo trovare il club ideale per continuare a crescere ”. Per trovare il club in questione, Alban Lafont ha da novembre dei nuovi agenti che sono Jean-Baptiste Ginies e Loïc Alvarez.