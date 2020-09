La Fiorentina sembra essersi fatta da parte nella corsa a Lucas Torreira, considerate le parole di ieri del direttore sportivo Daniele Pradè.”I viola “liberano” Torreira: il Toro è il solo pretendente”. Titola infatti così La Stampa sul fatto che il Torino sia deciso invece a proseguire la trattativa per riportare in Italia l’ex centrocampista della Samp: “Il passo indietro del club viola rappresenta per i granata una vera occasione: quella di affondare definitivamente il colpo, trovando un’intesa con l’Arsenal – la proposta del Torino resta quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto – ma pure col giocatore”.

