La SPAL prova a vendicarsi: Bonifazi di nuovo da Semplici?

Spal e Torino si incontreranno mercoledì per provare a chiudere la trattativa che riguarda Kevin Bonifazi. I ferraresi hanno presentato la propria offerta, mettendo sul piatto una cifra tra gli 11 e i 12 milioni. Una proposta importante per la Spal, che sente di aver fatto uno sforzo notevole per riportare Bonifazi a Ferrara. Non solo: la Spal ha inoltre chiesto informazioni per Iago Falque, giocatore da tempo ai box e che è sceso in campo solo sei volte in questa prima parte di stagione. Da capire se il Torino possa aprire al prestito, intanto la Spal tratta Bonifazi e sogna Iago Falque.

A riportarlo è Gianlucadimarzio.com