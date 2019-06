La Roma si concentra su Diawara: Veretout vicino al Milan, anche se…

Inizia a delinearsi il futuro di Jordan Veretout: ieri la Roma sembrava vicina al francese ma oggi in seno al club capitolino è nata l’opportunità di intavolare una trattativa con il Napoli per uno scambio Manolas-Diawara. Il centrocampista transalpino, allora, si avvicina alla soluzione-Milan, anche perché in giornata il direttore tecnico dei rossoneri, Paolo Maldini, si sarebbe sentito sia con il procuratore del giocatore che con la Fiorentina. Occhio, poi, come terzo incomodo, allo stesso Napoli, da sempre fan di Veretout e che dovrebbe andare a sostituire proprio Diawara. Lo riporta Sportitalia.