La Roma pensa al post-Dzeko: sfida Muriel-Belotti, Vlahovic troppo caro

Secondo quanto riporta Il Messaggero, a Trigoria si stanno mangiando le mani. Questo perché per il quotidiano romano i giallorossi ci avevano provato davvero per Dusan Vlahovic durante l'estate del 2020, senza però riuscire a convincere la Fiorentina a farlo partire. Ora, a quasi un anno di distanza, la Roma sta pensando a come sostituire Edin Dzeko ma il centravanti serbo è ormai economicamente fuori dalla portata del club capitolino. Così il d.s. portoghese Tiago Pinto punta due bomber sempre della nostra Serie A: l'ex gigliato Luis Muriel ed il granata Andrea Belotti.