Pulgar voleva migliorare, Mihajlovic perde un pezzo pregiato

Da Bologna arriva forte la delusione di Mihajlovic, ex allenatore viola e oggi rossoblù, per l’addio di Pulgar (LEGGI LA SCHEDA). Il Corriere di Bologna scrive che ieri Pulgar ha svolto allenamento differenziato a Casteldebole e ha sostanzialmente salutato quelli che ormai sono i suoi ex compagni: oggi, salvo sorprese dell’ultima ora, il cileno è atteso a Firenze e ieri ci sarebbe stata una prima chiacchierata con il tecnico viola Montella. Attenzione, però. L’accelerazione dell’affare Pulgar ha fatto emergere un ulteriore dettaglio riguardo la clausola rescissoria: i 12 milioni — che sarebbero diventati 15, nel caso la richiesta fosse arrivata da un club tra i primi 25 del ranking europeo — sono di dollari e non di euro, particolare che porta la cifra che dovrà sborsare la Fiorentina a circa 10,8 milioni di euro. Si chiude così la storia quadriennale di Pulgar al Bologna: un’avventura movimentata che proprio con Mihajlovic aveva trovato il suo momento d’oro, con 6 reti e una Coppa America giocata da leader con il Cile in estate.

Durante le vacanze in Sudamerica erano affiorate le prime crepe, con quella dichiarazione pubblica («a Bologna sto benissimo da quattro anni, ma è arrivato il momento di fare un passo avanti per la mia carriera») che sembrava essere passata in cavalleria dopo il rientro anticipato di un paio di giorni rispetto alle attese, con Pulgar salito anche nel ritiro di Neustift. Le valutazioni tecniche del cileno, invece, sono andate avanti e nelle ultime ore la Fiorentina ha piazzato l’affondo decisivo, spingendo forte sull’offerta contrattuale.