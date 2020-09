La partita con l’Inter rimette tutto in discussione. Riprende quota Piatek, Eder sullo sfondo

La partita con l’Inter ha evidenziato il problema della mancanza di un attaccante dai gol garantiti. Problematica che si trascina da tre-quattro campionati. In sede di previsioni di mercato si ipotizzava proprio in questo reparto, il rinforzo di grande qualità. Il problema è che adesso manca una settimana alla fine del mercato stesso e tutto diventa più complicato. Questo quanto troviamo scritto nel Corriere dello Sport. Ma quello che è sicuro è che i viola non hanno mai mollato la presa su Krzysztof Piatek (SCHEDA). Un affondo decisivo però fino ad oggi non c’è mai stato viste le tante alternative percorse e l’idea appunto di puntare sulle risorse interne. La partita con i nerazzurri però ha di nuovo rimesso tutto in discussione, tanto da prospettare che lo scenario attuale non sia quello definito. E Piatek così riprende quota e quotazioni: perché Beppe Iachini l’ha messo in cima o quasi alla lista degli attaccanti che aveva proposto alla dirigenza, e perché il polacco piace al presidente Commisso. L’operazione però è di quelle importanti: 50 milioni lordi tra prezzo del cartellino da versare all’Hertha Berlino e ingaggio da garantire all’ex Genoa e Milan. In alternativa la Fiorentina valuterà contemporaneamente se vale la pena “recuperare” Eder (34 anni) al calcio italiano dopo due stagioni trascorse in Cina. Oppure potrebbe arrivare una sorpresa…

