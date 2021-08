La Juve cerca un attaccante: possibile affondo per Vlahovic tra un anno

Nuovo corso bianconero dopo la cessione di Ronaldo

La Juventus, insomma, sta cercando un centravanti giovane e in tal senso non tramonta la pista che porta a Dusan Vlahovic. Come scrive La Stampa, la Fiorentina chiede più di 70 milioni di euro per il serbo. I bianconeri potrebbero tentare di ingaggiarlo tra un anno, soprattutto se il classe 200o non dovesse arrivare il contratto con la società gigliata (scadenza nel 2023).