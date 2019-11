La Fiorentina sulle orme di un centrocampista svedese, i dettagli

Darijan Bojanic, centrocampista dell’Hammarby è considerato da molti uno dei nomi più interessanti del panorama svedese. Nella recente Allsvenskan, lo svedese si è messo in mostra con 6 gol e 13 assist, attirando le attenzioni di molti club. La Fiorentina, secondo quanto riportato dal portale Fotbolldirekt, lo avrebbe osservato in più occasioni preparando una proposta importante in vista del mercato di Gennaio. LA SCHEDA DEL GIOCATORE SU TUTTITALENTI.COM