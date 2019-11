La Fiorentina su due giovani gioielli del PSG, ma il Mondiale Under 17 ha complicato le cose

Negli ultimi mesi la Fiorentina ha lavorato sottotraccia per due talenti del Psg, si tratta di Adil Aouchiche, centrocampista offensivo, e Ziyad Larkeche, terzino sinistro. Il primo è stato uno dei protagonisti del Mondiale Under 17 (NEWS SULLA COMPETIZIONE SU NUMERICALCIO.IT), anche per questo adesso il club francese gli sta proponendo il rinnovo del contratto che è in scadenza a giugno (come quello del compagno). A lui la Fiorentina avrebbe proposto un ruolo futuro importante nella squadra di Ribery, suo connazionale. Antognoni aveva promosso l’operazione, e alcuni emissari viola, avevano già incontrato le famiglie. Lo riporta Repubblica. LA SCHEDA DI AOUCHICHE SU TUTTITALENTI.COM