La Fiorentina su Berge: ecco la possibile formula

Gli sforzi di Daniele Pradè si stanno concentrando soprattuto sul centrocampo. Come scrive La Nazione, di Demme del Lipsia (SCHEDA) se ne parlerà nei prossimi giorni, ma la Fiorentina è in vantaggio sulla concorrenza. Nel frattempo il club viola ha messo nel mirino Sander Berge (SCHEDA), 21 anni, regista mediano del Genk, per il quale è realistica una valutazione del cartellino che supera i 20 milioni di euro. Berge è la scommessa su cui la Fiorentina è pronta a investire, magari con la formula del prestito oneroso con riscatto obbligatorio fra 10 mesi. Il giocatore ha già risposto no a due proposte dall’Inghilterra e punta sull’Italia.

INTANTO SI AVVICINA BADELJ