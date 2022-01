La Fiorentina strizza l’occhio all’Arsenal: la Champions per convincere Dusan

Continua il corteggiamento dell'Arsenal nei confronti di Dusan Vlahovic

Il Daily Star torna sull'interesse dell'Arsenal per Dusan Vlahovic. Secondo il noto quotidiano inglese, la Fiorentina avrebbe risposto in maniera positiva all'offerta dei Gunners. 60 milioni di sterline più il riscatto di Torreira sarebbero condizioni adeguate per la dirigenza viola. L'unico ostacolo rimane la volontà del giocatore che vorrebbe rimanere in Italia a tutti i costi. Ecco quindi che l'Arsenal schiererebbe la carta Champions, visto la posizione attuale di classifica. I dubbi sono ancora tanti e la telenovela Vlahovic non è destinata a finire.