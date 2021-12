La Fiorentina si muove anche in difesa, nel mirino un giovane portiere

Una nuova operazione low cost "alla Maleh" all'orizzonte?

Nuova pista francese per il mercato in entrata della Fiorentina, secondo quanto riportato in serata da Tuttomercatoweb la dirigenza gigliata avrebbe acceso i fari su Yahia Fofana. Il giovane portiere classe 2000 del Le Havre (Ligue 2 francese) potrebbe presto cambiare maglia considerando il contratto in scadenza a giugno 2022. Un profilo certamente interessante, con grandi potenzialità, e nel giro delle nazionali giovanili francesi da sempre.