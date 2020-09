Boateng lascia la Fiorentina: andrà in una big di Serie B

Sta per terminare l’avventura di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina. La sua prossima squadra sarà il Monza in Serie B. Ecco l’aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio per Sky Sport:

Grande colpo del Monza che prende Kevin Prince Boateng. Affare chiuso nella notte, con il classe 1987 che arriverà in città fra oggi e domani. Dopo l’esperienza al Besiktas in prestito dalla Fiorentina (ultima stagione da 26 presenze totali e 4 gol), il giocatore dunque è pronto a ripartire dalla Serie B e nel club in cui ritrova Galliani e Berlusconi dopo gli anni al Milan.