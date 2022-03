La Fiorentina ripiomba su un vecchio obiettivo? Per lui garantisce… Iachini

Da Parma arriva una voce: il club gigliato segue con interesse Franco Vazquez, già accostato in passato ai viola

Ci sono calciatori che ciclicamente vengono accostati ad una squadra e questo succede ovviamente anche alla Fiorentina. Stavolta, secondo parmatoday.it, a tornare di moda per quanto riguarda la società gigliata sarebbe Franco Vazquez, ex Palermo e Siviglia, adesso nei ducali appunto, in Serie B, e già seguito in passato da Daniele Pradè. Con la maglia gialloblù, il trequartista italo-argentino (classe 1989) sta andando molto bene - dieci le reti segnate fin qui - ed è uno dei pochi che sta avendo un ottimo rendimento nella squadra guidata da Beppe Iachini, in una stagione tutt'altro che semplice. Proprio l'ex tecnico viola lo ha aveva già avuto a disposizione nella sua esperienza siciliana e per lui Vazquez rappresenta sicuramente un elemento di alto profilo.