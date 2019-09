La Fiorentina rimpiange Muriel? Pradè spiega perché non è stato riscattato

Luis Muriel ha già stregato l’Atalanta, che lo ha acquistato in estate dopo averlo affrontato nella scorsa stagione con la maglia della Fiorentina. Il colombiano, subito in gol, non è stato riscattato dai viola (che vantavano un’opzione di diritto nel trasferimento temporaneo). Daniele Pradè, incalzato in conferenza stampa sul tema, ha spiegato le motivazioni che hanno portato i gigliati a non confermare l’attaccante: «Perché non abbiamo riscattato Muriel? Quando è arrivato il presidente l’opzione di acquisto era praticamente già scaduta».