La Fiorentina prova a soffiare all’Arsenal un centrocampista macedone del Levante

Enis Bardhi è un centrocampista macedone dotato di un tiro poderoso che ha attirato su di sé le attenzioni dell'Arsenal, che si è già mosso concretamente. La radio iberica Onda Cero, però, rivela che sul numero 10 del Levante si registrano in Spagna anche le attenzioni di un non meglio precisato club tedesco e della Fiorentina. Può essere il 25enne il tanto chiacchierato numero 10 che i viola stanno cercando per la prossima stagione?