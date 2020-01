Vincenzo Furina, giovane talento del Catanzaro, si trasferisce alla Fiorentina. La prima punta, classe 2002, non ha mai esordito fra i professionisti, ma ha già raccolto tre panchine con la prima squadra calabrese. Nessuna presenza in Serie C, prima del grande salto, ma un grande talento, riconosciutogli dagli addetti ai lavori, nonostante i suoi 17 anni. Furina lo scorso anno ha realizzato 10 gol in 14 presenze con l’Under 17 della SPAL. Lo riporta Gianlucadimarzio.com