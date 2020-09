La Fiorentina offre Boateng allo Spezia: no dei liguri

Una settimana fa Daniele Pradè è stato chiaro: Kevin-Prince Boateng non rientra nei piani della Fiorentina per la stagione 2020-21. Come scrive l’edizione spezzina de La Nazione, il club viola ha offerta l’ex Milan al neo promosso Spezia. Niente di fatto però. La società ligure – si legge – non è interessata al giocatore.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina