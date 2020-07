La Fiorentina ha scelto Juric: Pradè vuole superare l’offerta di rinnovo del Verona

Il Corriere Fiorentino si concentra su Ivan Juric. Il corteggiamento della Fiorentina per il tecnico del Verona non si è mai interrotto. Anzi, ora che la sfida all’Hellas è andata in archivio la dirigenza viola può avviare i primi contatti con quello che è diventato il candidato principale alla panchina della prossima stagione.

La Fiorentina deve guardarsi dalla proposta che il presidente Setti ha in serbo da settimane e che a giudicare dalle voci avrebbe allettato lo stesso tecnico. Questione non solo di soldi, ma anche di prospettive ed è su questo piano che Pradè e Barone proveranno a spuntarla. Commisso vuole ripartire da un allenatore in grado di avviare un ciclo tecnico duraturo e in tal senso Juric ha superato l’esame a pieni voti.

I dirigenti stanno studiando comunque un piano B nel caso in cui Juric decidesse di restare a Verona. Le idee si sprecano: Emery, Di Francesco, Giampaolo, con l’opzione De Rossi sempre più remota, mentre il nome di Luciano Spalletti sembra più un tormentone che una reale possibilità.