La Fiorentina guarda al futuro: sondato un giovane attaccante del Braga

L'ultimo nome per il reparto offensivo viola arriva dal Portogallo

La Fiorentina continua ad essere molto attiva sul mercato, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, sarebbe da registrare un sondaggio della società viola per il giovane centravanti del Braga, Vitinha. Il centravanti portoghese, classe 2000, quest'anno ha raggiunto già la doppia cifra stagionale con un interessante media di un gol ogni 89' in tutte le competizione giocate. (LA SCHEDA DI VITINHA)