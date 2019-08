L’ultima idea per il sostituto di Biraghi in arrivo sull’esterno mancino della Fiorentina è il brasiliano Jorge. Nato nel 1996, gioca in prestito al Santos dal Monaco; in Brasile si è rilanciato e ha conquistato la chiamata in Nazionale. La scadenza del prestito è fissata per il 31 dicembre 2019, ma la Fiorentina sta provando a soffiarlo subito ai francesi, scrive Gazzetta.it.