La Fiorentina corteggia un giovane centrale ghanese. La concorrenza però è foltissima

Stando a quanto raccolto dal portale dedicato, Calciomercato.com, la Fiorentina continua a corteggiare Mohammed Salisu. Il 21enne difensore centrale del Valladolid, piace però moltissimo in Inghilterra: West Ham, Southampton e Manchester United sono alla finestra. Il ghanese classe 1999 ha un valore di mercato che potrebbe aggirarsi sui 13 milioni di euro. Dopo una stagione da protagonista in Spagna, per portarlo a Firenze occorrerà battere l’agguerrita concorrenza europea, in Italia anche il Napoli osserva da vicino la situazione di Salisu

LA SCHEDA DEL CENTRALE SU TUTTITALENTI.COM