Per la prossima stagione la Fiorentina è alla ricerca anche di un attaccante. Andrea Belotti (SCHEDA) è il centravanti che Commisso vedrebbe volentieri nel mezzo dell’attacco della nuova squadra ed è ovvio che saranno fatto nuovi tentativi. Nel frattempo Urbano Cairo continua a considerare incedibile il Gallo. Attenzione allora – scrive La Nazione – a quanto potrebbe accadere sul fronte Piatek (SCHEDA). E non solo perché il centravanti dell’Hertha Berlino è comunque nel mirino della Fiorentina (ed è la prima scelta da quando si è capito che trattare Belotti non sarebbe stato facile). A destare qualche sospetto per l’interesse del Toro, potrebbe così essere l’eventualità che alla fine il club granata, davanti alla proposta giusta possa valutare una trattativa sul Gallo.

Tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina