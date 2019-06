La Fiorentina ci prova per Tonali e chiede il prezzo di Sensi

In vista della prossima stagione, la Fiorentina è alla ricerca di un regista di centrocampo. Il club viola vorrebbe tentare Cellino, presidente del Brescia, a trattare il cartellino di Tonali (SCHEDA TECNICA). Come scrive La Nazione, ai gigliati potrebbe non essere sufficiente un’offerta di 30 milioni per arrivare al centrocampista.

A proposito del regista, la Fiorentina – scrive sempre La Nazione – ha chiesto al Sassuolo il prezzo di Sensi (SCHEDA TECNICA), sul quale, però, è forte l’Inter.