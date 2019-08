La discesa di Gaspar: finisce sul mercato dopo un’altra stagione deludente

Una stagione con più bassi che alti – complice qualche guaio muscolare di troppo – , arrivata dopo l’inconsistente parentesi alla Fiorentina. Per Bruno Gaspar, tornato appena un anno fa in Portogallo tra le fila dello Sporting Lisbona, potrebbero presto riaprirsi le porte del mercato. Secondo quanto riporta A Bola, il club biancoverde è intenzionato a cedere il terzino destro, anche se al momento non si registrano offerte. E INTANTO LA FIORENTINA SI GODE POL LIROLA