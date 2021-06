La conferma: attenzione a Perin. La Fiorentina lo intriga

Ma tutto dipende da Dragowski, nel mirino anche dell'Inter

Tuttosport conferma quanto scritto ieri da Violanews.com: attenzione all'ipotesi Perin in ottica Fiorentina. Come si legge sul quotidiano, il club gigliato potrebbe perdere Dragowski, nel mirino di Inter, West Ham e Wolverhampton, perciò sarebbe pronto a ragionare con la Juve (titolare del cartellino del portiere) e l'entourage del calciatore. Nel primo caso - i rapporto tra le due società - l'affare sarebbe legato al pressing condotto da intermediari bianconeri per Vlahovic che ha due anni di contratto con la Fiorentina ed è oggetto di contatti tutt'altro che disinteressati con il Borussia Dortmund e un paio di top club inglesi. Nel piano bianconero di scambio con conguaglio potrebbe entrare anche Daniele Rugani.