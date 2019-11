L. Marchetti: “Chiesa? Crisi aperta dalla società, ma a gennaio è impossibile che parta”

Luca Marchetti di Sky Sport in diretta su TMW Radio ha parlato così di Federico Chiesa:

Qualcosina si è rotto tra lui e l’ambiente viola, ma non adesso, già da tempo. La crisi l’ha aperta la società, con le dichiarazioni di Montella sul fatto che non sta bene neanche a livello mentale. Abbiamo parlato molto di Chiesa e la Fiorentina lo ha convinto e costretto a rimanere. Non si sente molto a suo agio come centravanti, ma preferisce giocare esterno. A gennaio è impossibile che si sposti, ma le grandi manovra per giugno devono partire subito, la concorrenza è folta. Credo che la Juve tornerà pesantemente sul ragazzo, che deve portare un’offerta congrua con le richieste della Fiorentina.