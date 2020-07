Ormai si può definire un ex obiettivo viola. Perché Marash Kumbulla, che tanto piaceva al club gigliato, è ad un passo dal cambiare maglia e dovrà scegliere se indossare quella dell’Inter o della Lazio. A confermarlo è lo stesso presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, che il difensore italo-albanese se l’è cresciuto in casa e se l’è coccolato, anche quest’anno quando è esploso nella massima serie. A Radio Deejay ha detto: “Inter o Lazio per Kumbulla? Sarà una bella sfida, aspettiamo a ricevere l’offerta più importante, di sicuro il ragazzo e noi decideremo entro dieci-quindici giorni. L’importante è la soddisfazione di Kumbulla e del Verona“.