Kukovec saluta la Fiorentina: firma con una squadra slovena

È finita l’esperienza di Nino Kukovec con la Fiorentina. Il giovane attaccante sloveno classe 2001, che in viola ha segnato 5 reti in 46 presenze, ha firmato fino al 30 giugno 2024 con il Celje, squadra di prima divisione slovena. “Ho imparato molto in Italia, ora voglio trasferire queste conoscenze in un nuovo ambiente, nel quale voglio ottenere quanti più risultati positivi possibile” dichiara al sito ufficiale del club Kukovec, che con la Fiorentina Primavera ha vinto per due volte la Coppa Italia di categoria.

