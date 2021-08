Kouamé vicino al rientro in gruppo. Ma può rifare presto le valigie

Empoli ma non solo, su Kouamé anche Cagliari e Torino. L'ivoriano potrebbe anche non restare alla Fiorentina

Si accende il mercato attorno a Christian Kouamé: Come scrive il Corriere Fiorentino, l'ivoriano a breve inizierà ad allenarsi con i compagni dopo il ritorno dai Giochi Olimpici, ma potrebbe presto fare nuovamente le valigie in direzione Empoli, che si starebbe muovendo per il prestito dell'ex Genoa. Per La Nazione invece, oltre all'interesse noto dell'Anderlecht e a quello degli azzurri, sullo sfondo ci sarebbero anche Cagliari e Torino.