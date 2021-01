Christian Kouame giocherà titolare contro l’Inter oppure no? Resterà alla Fiorentina o se ne andrà in questa sessione di mercato? Intanto, secondo quanto informa Sportitalia, il suo agente Michelangelo Minieri sta incontrando il Torino. Nello specifico il direttore sportivo Vagnati. Ieri il procuratore del giocatore ha incontrato il club viola, a questo punto non sono da escludere sviluppi nel giro di poche ore.