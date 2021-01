Kouamé piace anche al Torino, il DS granata al lavoro per l’attacco

Secondo quanto riporta Toronews, tra gli attaccanti sulla lista della spesa del DS Vagnati, in cerca di una spalla adeguata per Belotti, c’è anche Christian Kouamé. La virata definitiva su Vlahovic e l’arrivo scontato di un altro attaccante in sostituzione di Cutrone spingerebbero, si legge, il ragazzo a fare delle valutazioni. Kouamé sta benissimo a Firenze, ma sette presenze e una rete fino ad ora sono un magro bottino, che necessita di continuità per essere rimpinguato.

