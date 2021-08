Kouamé, partenza quasi certa. E non finiscono i movimenti sulle fasce

Da Brekalo a Orsolini passando per Candreva: la Fiorentina si muoverà per un esterno, così come andrà verso la cessione di Kouamé

Non solo in difesa, nei prossimi giorni può innescarsi anche il mercato in attacco per la Fiorentina. Come scrive La Nazione, è praticamente certa la partenza di Christian Kouamè: va scelta la destinazione migliore per l'ivoriano, reduce da una brutta stagione ma di una discreta Olimpiade. Per l'esterno resta in corsa Orsolini, così come, specie in caso di addio di Callejon, si potrebbe tornare anche su Candreva della Samp o Brekalo del Wolfsburg, sui però resta forte l'intersse della Lazio Lazio.