Kouame al passo d’addio? Sale il pressing di un club italiano

Gli ultimi aggiornamenti di mercato, quale il destino dell'attaccante

Christian Kouame nel mirino dell'Udinese, questa l'indiscrezione riportata da il Messaggero. Il club friulano dopo le numerose difficoltà riscontrate per arrivare a Simy del Crotone potrebbe ripiegare sull'ivoriano reduce da una stagione piuttosto deludente in maglia Viola. Determinante sarà il parere del tecnico Italiano che tuttavia non potrà valutarlo durante il ritiro a causa degli impegni olimpici dell'ex Genoa