Nessuna offerta per Piatek, l’Hertha lo toglie dal mercato. Chiusura tattica o definitiva?

Fiorentina su Krzysztof Piatek (SCHEDA)? “No, resta all’Hertha Berlino”. Questa, in estrema sintesi, la notizia lanciata in mattinata da Kicker. Secondo quanto riporta l’edizione online della rinomata rivista sportiva tedesca, non sarebbero giunte offerte per l’attaccante polacco legato all’Hertha fino al 2025. Anche per questo – si legge – la volontà del club berlinese sarebbe quella di trattenerlo in squadra e allo stesso rilanciare con l’acquisto di un altra punta. Chiusura definitiva o semplici schermaglie di mercato?