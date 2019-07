Reduce da quattro anni di Juventus, un arco di tempo in cui ha messo insieme 127 presenze e 21 reti, Sami Khedira è destinato a cambiare maglia in questa sessione di mercato. Il tedesco non rientra nei piani di Sarri, ma su di lui ci sono gli occhi di alcuni club europei di prima fascia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, avrebbero chiesto informazioni per Khedira Valencia, Arsenal e Wolverhampton. Sullo sfondo anche l’interesse della Fiorentina.