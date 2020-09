Keita, la Fiorentina non affonda: e ora la Sampdoria sta per chiudere

Vi abbiamo raccontato in mattinata dei dubbi della Fiorentina su Keita Balde, attaccante in uscita dal Monaco. E conferme, indirette, arrivano anche da Gianluca Di Marzio che in questi minuti scrive: Keita Baldé è un serio obiettivo della Sampdoria e la trattativa avanza su richiesta specifica di Claudio Ranieri, con il presidente Ferrero che oggi ha cercato di chiudere l’accordo anche senza l’uscita di Gaston Ramirez. I blucerchiati vorrebbero avere Keita in prestito.

