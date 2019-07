Keita, il Monaco apre al prestito ma il giocatore non gradisce la formula

La Nazione parla dei possibili colpi per il mercato in entrata della Fiorentina, sottolineando come il nome di Keita Balde possa fare al caso della squadra viola: l’operazione può partire con una pretesa economica molto forte, ma poi può anche svilupparsi su altri parametri come quello del prestito (oneroso) e un diritto/obbligo di riscatto più o meno pesante. Il Monaco apre al prestito, l’ostacolo potrebbe essere il giocatore, disposto sì a lasciare il Principato ma a titolo definitivo. LA SCHEDA DEL GIOCATORE

L’ANTICIPAZIONE DI VN: KEITA PALLINO DI MONTELLA, FIORENTINA ALLA FINESTRA