Kalinic rientra in Italia? Non secondo le ultime: su di lui si muove un club spagnolo

Di Nikola Kalinic si era parlato anche in ottica Fiorentina, ma gli ultimi aggiornamenti, provenienti dalla Spagna, non confermano questa teoria, anzi. Secondo la radio iberica Cadena COPE, infatti, l’ex centravanti viola potrebbe restare in Spagna. Su di lui ha chiesto informazioni l’Espanyol: di certo c’è che il Cholo Simeone non lo considera una prima scelta, anzi, e lo ha messo chiaramente sul mercato.